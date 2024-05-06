Верещагина Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Верещагина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Верещагин Юрий

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
25.03.2022

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