(Головчанская) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головчанская) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головчанский Андрей Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Змеиногорск Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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