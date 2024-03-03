(Головчанская) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головчанский Андрей Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Змеиногорск Алтайский край
Смерть
Неизвестно