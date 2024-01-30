Toomsalu (Niimeister) Helvi
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1934
Дата смерти03.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Смерть
03.02.1988
Похороны
03.05.1988