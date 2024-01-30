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Toomsalu (Niimeister) Helvi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1934

Дата смерти

03.02.1988

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1934

Отец: Niimeister Johannes

Мать: Jürma, Niimeister (Kreek) Alma-Elviine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Смерть
03.02.1988
Похороны
03.05.1988

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