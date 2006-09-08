Федосеев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.03.1954
Дата смерти08.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1954
Отец: Федосеев Михаил Иванович
Мать: Федосеева Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
13.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
08.09.2006
Карасьяры, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл