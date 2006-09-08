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Федосеев Виктор Михайлович

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Место рождения

Юркино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.03.1954

Дата смерти

08.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1954

Отец: Федосеев Михаил Иванович

Мать: Федосеева Нина Сергеевна

Юркино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
08.09.2006
Карасьяры, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
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