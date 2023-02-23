Туляков Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туляков Константин Константинович

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Место рождения

Грабово Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грабово Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1988

Дочь: Алена Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Пенза
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Пенза
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Грабово Пензенская область
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