Туляков Константин Константинович
Место рожденияГрабово Пензенская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Грабово Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1988
Дочь: Алена Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Пенза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Пенза
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Грабово Пензенская область