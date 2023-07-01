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Кравченко Зоя Ивановна
Кравченко Зоя Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1955
Пол
Женский
Отец
Кравченко Иван Васильевич
1927 г.р.
Мать
Свиридова Валентина Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1955
Отец:
Кравченко Иван Васильевич
Мать:
Свиридова Валентина Ивановна
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