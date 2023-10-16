Корюкин Николай Доримидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкин Николай Доримидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Корюкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Корюкина Матрона Димидовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Корюкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Корюкина Матрона Димидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корюкина Матрона Димидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюкин Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Корюкина Матрона Димидовна

Смерть
Неизвестно
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