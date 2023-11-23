Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Разумов Василий Иванов
Мать: Разумова Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хрусталев Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хрусталев Геннадий Михайлов
Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно