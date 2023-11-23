Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Разумов Василий Иванов

Мать: Разумова Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Хрусталев Федор Михайлов

Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1862

Сын: Хрусталев Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1866

Сын: Хрусталев Геннадий Михайлов

Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Хрусталев Михаил Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрусталев Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close