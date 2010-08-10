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Светлов Александр Станиславович
Светлов Александр Станиславович
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Место рождения
Москва
Дата рождения
10.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Светлов Станислав Александрович
Мать
Светлова (Белоцветова) Ирина Леонидовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Место
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Рождение
10.08.2010
Отец:
Светлов Станислав Александрович
Мать:
Светлова Ирина Леонидовна
Москва
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