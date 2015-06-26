Артемьева (Ёрхова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1939
Дата смерти26.06.2015
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1939
Рождение ребёнка
19.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Иван Данилович
Смерть
26.06.2015