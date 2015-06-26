Артемьева (Ёрхова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Ёрхова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1939

Дата смерти

26.06.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1939

Отец: Ёрхов Михаил Митрофанович

Мать: Ёрхова Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
19.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Иван Данилович

Смерть
26.06.2015
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