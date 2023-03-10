Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шилова Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Митрофан Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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