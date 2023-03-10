Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шилова Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Митрофан Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Смерть
Неизвестно