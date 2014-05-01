Смирнов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1952

Дата смерти

?.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1978

Дочь: Смирнова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1984

Сын: Смирнов Александр Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2014