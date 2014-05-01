Смирнов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1952
Дата смерти?.05.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1978
Дочь: Смирнова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1984
Сын: Смирнов Александр Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2014