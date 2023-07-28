Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1850
Сын: Кравченко Евдоким Антонович
Отец ребёнка: Кравченко Антон Епимахович
Рождение ребёнка
16.09.1851
Сын: Кравченко Федор Антонович
Отец ребёнка: Кравченко Антон Епимахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно