Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна

Кравченко (Пащенкова) Прасковья Емельяновна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1850

Сын: Кравченко Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Кравченко Антон Епимахович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1851

Сын: Кравченко Федор Антонович

Отец ребёнка: Кравченко Антон Епимахович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Антон Епимахович

Смерть
Неизвестно