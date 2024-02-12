Карпычева-Ветренко Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпычева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Карпычев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпычев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпычев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Карпычев Владимир Михайлович