Карпычева-Ветренко Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпычева-Ветренко Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветренко Николай Степанович

Мать: Ветренко-Карпова Елизаветта Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпычева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Карпычев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпычев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпычев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Карпычев Владимир Михайлович

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