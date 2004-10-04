Садыков Рашит Миннулла улы
Место рождения
Дата рождения17.10.1937
Дата смерти04.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1937
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Садыкова Резида Рашит кызы
Мать ребёнка: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы
Рождение ребёнка
17.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы
Рождение ребёнка
10.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2004