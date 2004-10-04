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Садыков Рашит Миннулла улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.10.1937

Дата смерти

04.10.2004

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1937

Отец: Садыков Миннулла Садык улы

Мать: Мухутдинова Зайтуна Мухутдин кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Садыкова Резида Рашит кызы

Мать ребёнка: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нуруллина Кафия Хайрулла кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.10.2004
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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