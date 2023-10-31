Иевлева Авдотья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Авдотья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ручьева Лукия Федорова

Отец ребёнка: Иевлев Федор Федоров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Иевлев Федор Федоров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иевлев Терентий Федоров

Отец ребёнка: Иевлев Федор Федоров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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