Иевлева Авдотья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ручьева Лукия Федорова
Отец ребёнка: Иевлев Федор Федоров
Бракосочетание
До 1843
Муж: Иевлев Федор Федоров
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Иевлев Федор Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно