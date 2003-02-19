Пестерева Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестерева Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2003

Отец: Пестерев Дмитрий Владимирович

Мать: Пестерева Татьяна Анатольевна

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