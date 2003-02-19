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Пестерева Варвара Дмитриевна
Пестерева Варвара Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.2003
Пол
Женский
Отец
Пестерев Дмитрий Владимирович
1981 г.р.
Мать
Пестерева Татьяна Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.2003
Отец:
Пестерев Дмитрий Владимирович
Мать:
Пестерева Татьяна Анатольевна
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