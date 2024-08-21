Стрельцов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1912
Дата смерти21.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1941
Сын: Стрельцов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Стрельцова Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1946
Сын: Стрельцов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Стрельцова Аграфена Дмитриевна
Смерть
21.01.1972