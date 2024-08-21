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Стрельцов Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1912

Дата смерти

21.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912

Отец: Стрельцов Владимир Рафаилович

Мать: Стрельцова (Петропавловская) Юлия Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1941

Сын: Стрельцов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Стрельцова Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.10.1946

Сын: Стрельцов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Стрельцова Аграфена Дмитриевна

Смерть
21.01.1972

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