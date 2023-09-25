Коновалов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов григорий алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов степан алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова дамида Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов егор алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Вера

Смерть
Неизвестно
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