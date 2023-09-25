Коновалов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов григорий алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов степан алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова дамида Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов егор алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Вера
Смерть
Неизвестно