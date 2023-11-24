Зобов Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зобов Владимир Сергеевич
Мать: Зобова Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Иван Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Денис Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Константин Игоревич
Мать ребёнка: не указана