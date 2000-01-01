Нехорошев Никита Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732 ст.
Дата смерти1809 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Мать ребёнка: Нехорошева Анастасия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купянского уезда Слободско-Украинской губернии.