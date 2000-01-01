Нехорошев Никита Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Никита Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

1809 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Нехорошев Федор Никитин

Мать ребёнка: Нехорошева Анастасия Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Анастасия Титовна

Смерть
1809 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купянского уезда Слободско-Украинской губернии.
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