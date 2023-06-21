Михийлов Алексей Иванович
Место рожденияСамарская губерния, Бузулукский уезд, село Летниково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Бузулукский уезд, село Летниково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюсюкина - Михайлова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
Самарская губерния, Дубовый Умет, село Михайловка
Смерть
Неизвестно