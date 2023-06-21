Михийлов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михийлов Алексей Иванович

Место рождения

Самарская губерния, Бузулукский уезд, село Летниково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Бузулукский уезд, село Летниково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюсюкина - Михайлова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Самарская губерния, Дубовый Умет, село Михайловка
Смерть
Неизвестно