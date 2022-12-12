Панкова (Штарёва) Ольга Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1907 ст.
ГАКО 33-4-683 5 ИЮНЯ 1907 Кросны - Кирилл Алексеевич Панков, 25 лет, первый брак село Флоровское - кр-на, состоящего на службе Иосифа (?) Ивановича Штарева (?) дочь Ольга, 15 лет, 11 месяцев, первый ... Показать все
Смерть
Неизвестно