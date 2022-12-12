Панкова (Штарёва) Ольга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Штарёва) Ольга Иосифовна

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Место рождения

Фроловское, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фроловское, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
05.06.1907 ст.

Муж: Панков Кирилл Алексеевич

ГАКО 33-4-683 5 ИЮНЯ 1907 Кросны - Кирилл Алексеевич Панков, 25 лет, первый брак село Флоровское - кр-на, состоящего на службе Иосифа (?) Ивановича Штарева (?) дочь Ольга, 15 лет, 11 месяцев, первый ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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