Воркова (Тарарина) Валентина Прокофьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воркова (Тарарина) Валентина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарарин Прокофий Михайлович

Мать: Тарарина (Сырикова) Полина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно

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