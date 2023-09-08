Орлова (Засыпкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Засыпкина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Засыпкин Николай Владимирович

Мать: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Никита Игоревич

Отец ребёнка: Орлов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Игоревна

Отец ребёнка: Орлов Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Степан Игоревич

Отец ребёнка: Орлов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Игорь

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