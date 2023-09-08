Орлова (Засыпкина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Засыпкин Николай Владимирович
Мать: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Игоревна
Отец ребёнка: Орлов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Игорь