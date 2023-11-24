Козак (Петренко) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1937
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Рождение ребёнка
18.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козак Анатолий Федорович
Николаевская обл. с.Трудолюбовка
Рождение ребёнка
14.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козак Анатолий Федорович
Николаевская область
Бракосочетание
Неизвестно