Козак (Петренко) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козак (Петренко) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1937

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

Около 1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Петренко Тимофей Григорьевич

Мать: Петренко Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
18.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козак Анатолий Федорович

Николаевская обл. с.Трудолюбовка
Рождение ребёнка
14.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козак Анатолий Федорович

Николаевская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козак Анатолий Федорович

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