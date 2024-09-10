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Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Афанасий Иванович

Мать: не указана

дата вычислена
Бракосочетание
21.01.1840 ст.

Муж: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Z288?i=38&wc=QPG2-9Y4%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590452336&cc=1931806
Рождение ребёнка
20.09.1841 ст.

Сын: Хомутов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-4FDL?i=25&wc=QPVB-YPS%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590452365&cc=1931806
Рождение ребёнка
07.06.1844 ст.

Сын: Хомутов Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-XK68?i=18&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806
Рождение ребёнка
20.04.1846 ст.

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-Z49W?i=13&wc=QPG2-9PB%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433067&cc=1931806
Рождение ребёнка
05.06.1848 ст.

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-Z9XD-J?i=19&wc=QP27-BR8%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462449&cc=1931806
Рождение ребёнка
28.10.1849 ст.

Дочь: Зиновия Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-8HPF?i=25&wc=QPLD-1P1%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462330&cc=1931806
Рождение ребёнка
26.01.1851 ст.

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-D9ZV-M?i=4&wc=QP27-1WQ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462388&cc=1931806
Рождение ребёнка
01.04.1852 ст.

Сын: Хомутов Георгий Максимович

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-Z98Y-C?i=9&wc=QPG2-9FW%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433262&cc=1931806
Рождение ребёнка
15.01.1854 ст.

Сын: Хомутов Максим Максимович

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7DYT?i=5&wc=QGZ2-GYX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887120&cc=1931806
Рождение ребёнка
16.07.1855 ст.

Дочь: Пераскева Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-D9QY-F?i=17&wc=QGC6-GKJ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887127&cc=1931806
Рождение ребёнка
07.07.1856 ст.

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-451H?wc=QGC6-GHX%3A1047421501%2C1047693101%2C1047698701%2C1588887136&cc=1931806&i=288
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Рождение ребёнка
26.05.1860 ст.

Сын: Хомутов Никифор Максимович

Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-6FP6?i=378&wc=QGC6-G2S%3A1047421501%2C1047693101%2C1047698701%2C1588887157&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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