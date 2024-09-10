Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Афанасий Иванович
Мать: не указана
Сын: Хомутов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Сын: Хомутов Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Зиновия Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Сын: Хомутов Георгий Максимович
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Сын: Хомутов Максим Максимович
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Пераскева Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович
Сын: Хомутов Никифор Максимович
Отец ребёнка: Хомутов Максим Спиридонович