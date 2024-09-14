Понкратьева Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Понкратьев Прокопий Ильин
Отец ребёнка: Понкратьев Илья Антонович
Рождение ребёнка
26.11.1876
Сын: Понкратьев Иннокентий Ильин
Отец ребёнка: Понкратьев Илья Антонович
Белогорье, город Благовещенск, Амурская область