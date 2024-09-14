Понкратьева Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратьева Ольга Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратьев Илья Антонович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Понкратьев Прокопий Ильин

Отец ребёнка: Понкратьев Илья Антонович

Рождение ребёнка
26.11.1876

Сын: Понкратьев Иннокентий Ильин

Отец ребёнка: Понкратьев Илья Антонович

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область

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