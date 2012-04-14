Попов Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1928
Дата смерти14.04.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Отец: Попов Трофим Никитович
Мать: Дулинец Анна Осиповна
Рождение ребёнка
02.05.1953
Мать ребёнка: Акман Вера Карловна
Рождение ребёнка
14.11.1954
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Акман Вера Карловна
Рождение ребёнка
20.11.1956
Дочь: Попова Анна Петровна
Мать ребёнка: Акман Вера Карловна
Рождение ребёнка
10.02.1959
Дочь: Попова Елена Петровна
Мать ребёнка: Акман Вера Карловна
Рождение ребёнка
30.09.1964
Мать ребёнка: Акман Вера Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акман Вера Карловна
Место жительства
Неизвестно
Томская Область, Кривошеинский Район, Село Белосток
Смерть
14.04.2012