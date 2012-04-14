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Попов Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

14.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Попов Трофим Никитович

Мать: Дулинец Анна Осиповна

Рождение ребёнка
02.05.1953

Сын: Попов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Акман Вера Карловна

Рождение ребёнка
14.11.1954

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Акман Вера Карловна

Рождение ребёнка
20.11.1956

Дочь: Попова Анна Петровна

Мать ребёнка: Акман Вера Карловна

Рождение ребёнка
10.02.1959

Дочь: Попова Елена Петровна

Мать ребёнка: Акман Вера Карловна

Рождение ребёнка
30.09.1964

Сын: Попов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Акман Вера Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акман Вера Карловна

Место жительства
Неизвестно
Томская Область, Кривошеинский Район, Село Белосток
Смерть
14.04.2012
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