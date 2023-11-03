Денисова (Леонтьеаа) Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Леонтьеаа) Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1771

Муж: Денисов Сава

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Денисов Иван Савельев

Отец ребёнка: Денисов Сава

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Денисов Никифор Саввин

Отец ребёнка: Денисов Сава

Смерть
Неизвестно
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