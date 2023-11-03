Денисова (Леонтьеаа) Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтьев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1771
Муж: Денисов Сава
Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Денисов Сава
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Денисов Сава
Смерть
Неизвестно