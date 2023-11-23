Сандырева (Брянцева) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандырева (Брянцева) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Брянцев Василий Григорьевич

Мать: Брянцева Дарья Андреева

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