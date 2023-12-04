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Суровцева Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Суровцева Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Суровцева Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Суровцева Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Суровцев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцев Яков Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворка
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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