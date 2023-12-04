Суровцева Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Суровцева Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Суровцева Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Суровцева Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Суровцев Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно