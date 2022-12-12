Котова Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Котова Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Котов Степан Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Котов Степан Прокопьевич
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Котов Степан Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно