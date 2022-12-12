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Котова Акилина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Котова Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Котов Степан Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Котов Василий Степанович

Отец ребёнка: Котов Степан Прокопьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Котов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Котов Степан Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Степан Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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