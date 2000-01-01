Нищеретова (Нагицева) Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1916
Дата смерти10.10.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1916
Отец: Нагицев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1937
Дочь: Яблонская Зоя Степановна
Отец ребёнка: Нищеретов Степан Самойлович
Рождение ребёнка
01.09.1941
Сын: Нищеретов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Нищеретов Степан Самойлович
Рождение ребёнка
14.10.1946
Сын: Нещеретов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Нищеретов Степан Самойлович
Смерть
10.10.1973