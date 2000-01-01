Нищеретова (Нагицева) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нищеретова (Нагицева) Наталья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1916

Дата смерти

10.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1916

Отец: Нагицев Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1937

Дочь: Яблонская Зоя Степановна

Отец ребёнка: Нищеретов Степан Самойлович

Рождение ребёнка
01.09.1941

Сын: Нищеретов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Нищеретов Степан Самойлович

Рождение ребёнка
14.10.1946

Сын: Нещеретов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Нищеретов Степан Самойлович

Смерть
10.10.1973
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