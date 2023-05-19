Воробьева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1983
Дочь: Воробьева Лидия
Отец ребёнка: Воробьев Алексей
Рождение ребёнка
25.08.1985
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Воробьев Алексей
Рождение ребёнка
01.05.1989
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Воробьев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Алексей