Селивонова Агрипина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Агрипина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.

Дочь: Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
1838

Муж: Селивонов Василий Сергеевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.

Дочь: Кенина? Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Селивонов Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.

Сын: Селивонов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Селивонов Василий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка помещицы Пелагеи Гавриловны Чинчиковой
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
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