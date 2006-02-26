Спиридонов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1961
Дата смерти26.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1961
Рождение ребёнка
17.06.1981
Сын: Спиридонов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Спиридонова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиридонова Валентина Михайловна
Смерть
26.02.2006
Убили