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Спиридонов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1961

Дата смерти

26.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1961

Отец: Спиридонов Иван Николаевич

Мать: Спиридонова Аксинья Леонтьевна

Рождение ребёнка
17.06.1981

Сын: Спиридонов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Спиридонова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова Валентина Михайловна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.02.2006
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Убили