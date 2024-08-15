Шачнева Евдокия Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шачнева Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шачнев Игнатий Евдокимович
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шачнев Лонгин Евдокимович
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шачнева Гликерия Евдокимовна
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович
Смерть
1830