Шачнева Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШачнева Евдокия Потаповна

Шачнева Евдокия Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шачнев Евдоким Трифонович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шачнева Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шачнев Игнатий Евдокимович

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шачнев Лонгин Евдокимович

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шачнева Гликерия Евдокимовна

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шачнев Савва Евдокимович

Отец ребёнка: Шачнев Евдоким Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1830
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.