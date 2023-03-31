Кислый Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903 ст.
Дата смертиОколо 06.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1932
Дочь: Браткова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислая Татьяна Исааковна
Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Рождение ребёнка
02.01.1936
Дочь: Кислая Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кислая Татьяна Исааковна
Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислая Татьяна Исааковна
Смерть
Около 06.08.1941