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Кислый Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

Около 06.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1932

Дочь: Браткова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислая Татьяна Исааковна

Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Рождение ребёнка
02.01.1936

Дочь: Кислая Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кислая Татьяна Исааковна

Белорусская ССР, Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Мохов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислая Татьяна Исааковна

Смерть
Около 06.08.1941
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