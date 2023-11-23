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Анна Стефанова
Анна Стефанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стефан Никитин
1790 г.р.
Мать
(Волкова) Минодора Матвеева
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Стефан Никитин
Мать:
Минодора Матвеева
Смерть
Неизвестно
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