Якимов Влас Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Якимов Тимофей Иванов
Мать: Лукерья Тихонова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Якимова Степанида Власова
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Илья Власов
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Васильева
Смерть
Неизвестно