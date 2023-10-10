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Якимов Влас Тимофеев

Место рождения

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Якимов Тимофей Иванов

Мать: Лукерья Тихонова

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Якимова Степанида Власова

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Илья Власов

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Ровенка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Васильева

Смерть
Неизвестно
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