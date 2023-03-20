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Ше Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910

Отец: Церковников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1926

Сын: Шемонаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович

Рождение ребёнка
16.04.1940

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович

Рождение ребёнка
04.01.1943

Сын: Шемонаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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