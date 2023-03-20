Ше Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1910
Отец: Церковников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1926
Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
16.04.1940
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
04.01.1943
Сын: Шемонаев Николай Петрович
Отец ребёнка: Шемонаев Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно