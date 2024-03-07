Мачульский Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мачульский Симон (Семён) Герасимович
Мать: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Между 1863 и 1864
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865
Сын: Мачульский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1885
Дочь: Маульская Софья Ивановна
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1888
Дочь: Филосов Мария (Марфа) Ивановна
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
25.10.1891
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
30.09.1894
Дочь: Мачульская Ивановна
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
28.04.1897
Сын: Мачульский Сеиён Иванович
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мачульская Евфросиния Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно