Свинцова Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинцова Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротков Егор Егорович

Мать: Короткова Ксения Максимовна

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