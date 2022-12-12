Костенко Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Кизимова Наталья Даниловна

Большое, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мельников Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ефимова Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Федор Митрофанович

Смерть
1994
Кривянская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
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