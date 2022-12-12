Костенко Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мельников Николай Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ефимова Мария Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
Кривянская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область