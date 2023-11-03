Бутакова 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Бутаков Изот Гаврилов

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Бражникова1, Маловичко2 Авдотья Гаврилона

Отец ребёнка: Бутаков Гаврила Логинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Гаврила Логинов

Смерть
Неизвестно
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