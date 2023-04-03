Бокачёв Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бокачёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бокачёва Акулина Кондратьевна
Гнилево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бокачёва Акулина Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1926