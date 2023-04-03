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Бокачёв Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бокачёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бокачёв Павел Семенович

Мать ребёнка: Бокачёва Акулина Кондратьевна

Гнилево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокачёв Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Бокачёва Акулина Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокачёва Акулина Кондратьевна

Смерть
Около 1926
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