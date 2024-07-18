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Авдотья Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Оксинья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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