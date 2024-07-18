Авдотья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Оксинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно