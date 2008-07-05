Зимарева Тамара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева Тамара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1936

Дата смерти

05.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1957

Сын: Зимарев Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Зимарев Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
09.03.1959

Сын: Зимарев Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Зимарев Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Евгений Алексеевич

Смерть
05.07.2008
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