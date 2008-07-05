Зимарева Тамара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1936
Дата смерти05.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1957
Сын: Зимарев Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Зимарев Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1959
Сын: Зимарев Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Зимарев Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2008