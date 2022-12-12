Глушаев Симон Никитич
Место рождения
Дата рождения05.05.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1825 ст.
Отец: Глушаев Никита Семёнович
Мать: Агрофена Несторовна
Рождение ребёнка
07.02.1849 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Глушаев Лукерия
Мать ребёнка: Глушаева ?
Рождение ребёнка
01.05.1853 ст.
Сын: Глушаев Тимофей Симонович
Мать ребёнка: Глушаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушаева ?
Смерть
Неизвестно