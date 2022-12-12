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Глушаев Симон Никитич

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Место рождения

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.05.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1825 ст.

Отец: Глушаев Никита Семёнович

Мать: Агрофена Несторовна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1849 ст.

Сын: Глушаев Федор Симонович

Мать ребёнка: не указана

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Глушаев Лукерия

Мать ребёнка: Глушаева ?

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1853 ст.

Сын: Глушаев Тимофей Симонович

Мать ребёнка: Глушаева ?

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева Акулина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева ?

Смерть
Неизвестно
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